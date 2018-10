AssociAmo il Forte: domenica 14 ottobre la grande festa delle associazioni

FORTE DEI MARMI – “AssociAmo il Forte”, la festa delle associazioni di Forte dei Marmi di domenica 14 ottobre, sarà l’evento conclusivo di “Un mare in Salute, Un mare di salute”, la serie di iniziative improntate a numerose tematiche: dalla tutela e difesa del territorio alla salute della persona, passando per l’aggregazione sociale.

In via Matteotti e in Pineta Emilio Tarabella saranno presenti stand delle varie associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa e che contribuiranno a rallegrare la giornata. Il fitto programma partirà già dalle ore 9.00, con le esibizioni delle associazioni presenti con i loro gazebi che dureranno fino a sera. La giornata sarà intervallata da 3 momenti salienti, tutti presso la Pineta Tarabella. Il primo sarà “Impara a depurarti”, talk show che si terrà in mattinata sul tema dell’acqua e dei suoi benefici. Il secondo sarà il pranzo conviviale, aperto non soltanto ai membri delle associazioni, ma anche a tutti i cittadini che vorranno far parte di questo momento di gioia e condivisione. Terzo ed ultimo evento di spicco sarà “Partecipiamo il paese”, presentazione, nel pomeriggio, del progetto partecipativo finanziato dall’Autorità per la garanzia e Promozione della Partecipazione (APP) che coinvolgerà associazioni e cittadini di Forte dei Marmi.

<<Quale miglior occasione, a conclusione di una settimana così importante e ricca di eventi, della presenza delle associazioni protagoniste al centro del paese – commenta Sabrina Nardini, consigliere con delega alle Pari Opportunità e Partecipazione – Ringrazio tutte le associazioni non solo per la presenza di domenica, ma anche e soprattutto per il lavoro che svolgono ogni giorno e per la collaborazione che stanno dando per la buona riuscita di questo evento. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e di socializzazione>>.