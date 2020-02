Assemblea dei soci dell’Associazione Musicale Lucchese: si parlerà del programma 2020

LUCCA – Venerdì 21 febbraio, alle 17, nella Sala dell’Alba (Residenza dell’Alba, via del Fosso) si riuniscono i soci dell’Associazione Musicale Lucchese.

Durante l’assemblea, che vede all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio dell’anno appena trascorso, il presidente Marco Cattani e il direttore artistico Simone Soldati illustreranno ai soci i programmi che, nel 2020, vedranno l’Associazione, al suo 56esimo anno di attività, tra i protagonisti della proposta culturale della città, in particolare con la nuova edizione del Lucca Classica Music Festival, in programma dal 29 aprile al 3 maggio.

L’Associazione ricorda che possono partecipare all’assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative relative agli ultimi tre anni, compreso quello in corso. Per informazioni: segreteria AML 0583/469960.