Assemblea con i cittadini di San Filippo e Arancio: Lucca in Movimento e SìAmo Lucca annunciano azioni concrete sul traffico

LUCCA – Azzeramento dei provvedimenti sul traffico che hanno provocato caos mettendo a ferro e fuoco i due quartieri, dimissioni dell’assessore Celestino Marchini, studio tecnico approfondito dei tecnici per trovare soluzioni alternative al decongestionamento della zona: sono le indicazioni degli abitanti di S.Filippo e Arancio, emerse durante il partecipato incontro pubblico organizzato ieri sera nella sala riunioni della Croce Verde dall’ex candidato sindaco Remo Santini e dalle liste civiche di cui è leader, ovvero SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

Introdotta dallo stesso Santini e coordinato da Alessandro Di Vito, uno dei cinque consiglieri comunali dei due gruppi, l’assemblea ha messo in evidenza come il malumore di residenti e commercianti sia alle stelle. «Iniziamo stasera con una serie di faccia a faccia sul territorio, la scelta di partire da qui è legata al fatto che quanto è accaduto è la spia del pressappochismo dell’amministrazione e del mancato coinvolgimento delle persone nei provvedimenti da adottare – ha spiegato Santini -. La nostra presenza è per ascoltare tutti voi intervenuti così numerosi e mettere sotto pressione la giunta, affinché non compia più atti simili. Dell’annuncio del dietrofront sul senso unico e altri correttivi purtroppo non ci fidiamo, Marchini potrebbe estrarre dal cilindro altre idee altrettanto scellerate».

Per questo SìAmoLucca e Lucca in Movimento stanno valutando alcune mosse. «Tra queste, è in corso una riflessione sulla necessità di convocare un consiglio comunale straordinario sulla materia, allargata anche alla situazione del traffico negli altri quartieri periferici – hanno spiegato Santini e Di Vito – ma anche la presentazione di interrogazioni sui costi sostenuti per la sperimentazione e la proposta di mozione per avviare uno studio serio sui flussi di traffico che riguardano determinate arterie. Purtroppo Lucca sconta un deficit infrastrutturale di decenni, ed è assurdo pensare di risolvere la situazione con interventi dissennati come quelli voluti dalla giunta di centrosinistra per Arancio e San Filippo, slegati da un contesto. Se si vogliono adottare delle soluzioni, nell’attesa della realizzazione di opere ben più importanti per il territorio, serve un piano serio che tenga conto dei problemi di tutte le aree principali esterne alle Mura e delle ripercussioni generali che i provvedimenti possono avere – hanno aggiunto -. Mentre per Arancio e San Filippo, tra l’altro, bisogna affrontare soprattutto il tema di una riqualificazione generale, anche con piste ciclabili e spazi per la sosta».

Gli incontri pubblici sul territorio di SìAmoLucca e Lucca in Movimento proseguiranno nelle prossime settimane: le prossime tappe verranno comunicate al più presto. «Tra la gente e con la gente, questo è il nostro motto – conclude Santini – al momento siamo gli unici a farlo. Speriamo di essere imitati dagli altri: del cittadino non ci si può ricordare solo quando ci sono le elezioni».