Asse nord sud: Menesini presenta ai cittadini il progetto definitivo giovedì 21 ad Artè

CAPANNORI – Il progetto definitivo dell’asse nord sud e le modifiche che l’amministrazione Menesini vuole ribadire ad Anas presentando un’apposita osservazione saranno al centro dell’incontro pubblico che si svolgerà giovedì 21 marzo alle ore 21 al cinema teatro Artè di Capannori. Parteciperanno il sindaco Luca Menesini e i tecnici del Comune, mentre saranno assenti quelli di Anas.

<<Gli assi viari – spiega Menesini – sono un’opera necessaria ma, visto l’impatto che hanno sull’assetto del territorio, sulla vivibilità dei paesi e sulla qualità dei luoghi devono essere realizzati bene. Non possiamo accettare che siano disegnati a tavolino da chi ha una scarsa conoscenza della Piana, come è avvenuto per il progetto preliminare e, adesso, per quello definitivo. Così come sono previsti, infatti, non risolvono le criticità presenti da decenni nel territorio e non apportano sostanziali benefici ai cittadini e alle imprese. Stando ai dati Anas, nel concreto, viale Europa a Marlia e a Lammari sarà alleggerito solo del 10% del traffico dei tir. È un po’ poco per un’opera da 110 milioni di euro. Non permetteremo, inoltre, che il traffico sia delocalizzato da una zona all’altra: i cittadini di Capannori e della Piana tutta non sono cittadini di serie B. Un’opera così importante i problemi li deve risolvere e non spostare>>.

<<E’ una posizione, questa, che ho sempre sostenuto e che continuerò a ribadire, nell’interesse di tutta Capannori, in ogni sede e anche per scritto presentando un’osservazione ufficiale al progetto – prosegue il primo cittadino -. Giovedì, come promesso, lo spiegherò in maniera chiara alla popolazione, affinché tutti comprendano quello di cui stiamo parlando. Faremo vedere le carte, quelle del progetto definitivo preparato da Anas, e le migliorie che chiediamo da tempo con il supporto e i pareri di esperti. Deve essere chiaro che un’opera calata dall’alto non è accettabile per Capannori. Bisogna ascoltare, condividere e capire le esigenze dei territori, altrimenti si rischia di causare danni irreparabili>>.

<<Quella di giovedì è un’occasione per i cittadini di approfondire il progetto – conclude Menesini -. Io e i tecnici comunali saremo pronti ad ascoltarli e a dare loro risposte nel segno della partecipazione e della trasparenza che ha caratterizzato l’operato della nostra amministrazione comunale. Dispiace che non sarà presente alcun rappresentante di Anas>>.

L’istanza per l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e assegnazione dei fondi necessari riguardanti il sistema tangenziale lucchese è stata presentata da Anas lo scorso 4 marzo alle amministrazioni ed enti competenti. Sul sito web istituzionale (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione di approfondimento “Assi viari – sistema tangenziale di Lucca” sono pubblicate le tavole più rilevanti per il territorio e il link a tutta la documentazione.