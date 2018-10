Aspettando il Lucca Teatro Festival tre spettacoli per La Cattiva Compagnia

PORCARI – Ai nastri di partenza la Stagione Teatrale e Musicale dell’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari, organizzata dal Comune di Porcari e dalla Fondazione Cavanis. All’interno del ricco cartellone, La Cattiva Compagnia propone tre spettacoli “Aspettando il Lucca Teatro Festival_Che cosa sono le nuvole?” edizione 2019.

Tre spettacoli dal teatro per famiglie e bambini, al comico alla prosa, tutti in scena all’ Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari (LU) in via Roma, 121, organizzati da La Cattiva Compagnia, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Porcari, la Fondazione Cavanis e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Si inizia domenica 28 ottobre alle ore 17, con uno spettacolo di burattini per bambini, molto divertente e adatto ad un pubblico di famiglie: “Lucilla Sognadolci” di Tiziana Rinaldi e Tiziano Rovai. Una storia un po’ pazza e un po’ magica, con una ragazzina che non ha paura di niente, un padre che ha paura di tutto, un cavallo goloso e un mostro suscettibile e ridicolo ma che sotto sotto nasconde una sorpresa che farà la felicità di Lucilla.

Si prosegue venerdì 9 novembre alle ore 21, con il pezzo forte della rassegna, ovvero l’esilarante recital di e con il mitico Flavio Oreglio, direttamente da Zelig: il poeta “Catartico!”, con la sua comicità travolgente e le sue poesie pronte a far ridere un pubblico di tutte le età.

L’ultimo appuntamento, venerdì 16 novembre alle ore 21, vedrà di nuovo La Cattiva Compagnia in scena con uno spettacolo di prosa originale e appassionante: “Le muse orfane”, di Michel Marc Bouchard con Filippo Battaglia, Tiziana Rinaldi, Eleonora Cattalini, Elisa D’Agostino per la regia di Giovanni Fedeli in uno spettacolo di prosa che approfondisce il rapporto figlio genitori e il diventare adulti.

Info, biglietteria e prenotazioni alla Biblioteca Comunale, in via Roma 121- Porcari (LU) tel. 0583 211884 e-mail: biblioteca@nullcomune.porcari.lu.it Orario: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 15,30 alle 18; martedì e giovedì dalle 10 alle 14.

La biglietteria sarà aperta anche all’Auditorium Da Massa Carrara un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.