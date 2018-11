Aspettando il Lucca Teatro Festival con “Le Muse Orfane”

LUCCA – Prosegue il successo della stagione Teatrale e Musicale dell’Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari, organizzata dal Comune di Porcari e dalla Fondazione Cavanis, che ospita in cartellone anche gli spettacoli organizzati da La Cattiva Compagnia per il ciclo “Aspettando il Lucca Teatro Festival_Che cosa sono le nuvole?” edizione 2019, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Venerdì 16 novembre alle ore 21 in scena, all’ Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari (LU) in via Roma, 121, La Cattiva Compagnia con uno spettacolo di prosa originale e appassionante: “Le Muse orfane”.

L’opera di Michel Marc Bouchard con Filippo Battaglia, Tiziana Rinaldi, Eleonora Cattalini, Elisa D’Agostino per la regia di Giovanni Fedeli diventa uno spettacolo di prosa che approfondisce il rapporto figli/genitori e il complicato processo del diventare adulti. Una famiglia che non si riunisce da tempo, in una molteplicità di menzogne, gelosie, ripicche, confessioni e colpi di scena. Mescolando tragico e grottesco, in un gioco teatrale divertente e crudele.

Info, biglietteria e prenotazioni alla Biblioteca Comunale, in via Roma 121- Porcari (LU) tel. 0583 211884 e-mail: biblioteca@nullcomune.porcari.lu.it Orario: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 15,30 alle 18; martedì e giovedì dalle 10 alle 14.

La biglietteria sarà aperta anche all’Auditorium Da Massa Carrara un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.