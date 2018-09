Asilo nido Acquario: i lavori nella scuola procederanno anche nei prossimi giorni

LUCCA – I lavori all’asilo nido Acquario di San Concordio non sono ancora conclusi in quanto non si è ancora arrestato il gocciolamento dell’acqua dovuta alle infiltrazioni a seguito delle forti piogge di sabato 1 settembre, pertanto dovranno proseguire anche nei prossimi giorni, a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento.

I tecnici dell’ufficio edilizia scolastica e il personale dei servizi educativi comunali stanno lavorando in team per ridurre al minimo i disagi delle famiglie i cui figli frequentano questa scuola.

La prossima settimana quindi, per consentire la prosecuzione del cantiere in sicurezza, l’attività del nido sarà organizzata così: i 28 bambini che già frequentavano lo scorso anno l’Acquario entreranno lunedì 10 e verranno inseriti assieme ai bambini dello spazio gioco, che aprirà regolarmente.

Invece i 24 bambini nuovi che devono fare l’inserimento inizieranno a frequentare il nido a partire da lunedì 17 settembre. Il servizio mensa per i giorni in cui sarà ancora attivo il cantiere verrà effettuato attraverso la fornitura di pasti già pronti, per evitare rischi di contaminazioni.

Una volta che il cantiere verrà chiuso riprenderà regolarmente l’attività della cucina interna all’asilo.