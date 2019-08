Asili nido Massarosa: mancano i fondi per la gestione, nuovo debito fuori bilancio del 2017

MASSAROSA – Mancano 52 mila euro per coprire le normali spese di gestione e di personale per gli asili nido del Comune di Massarosa.

E’ il nuovo ulteriore drammatico aspetto del bilancio emerso proprio stamani in una riunione tecnica convocata dal sindaco Alberto Coluccini. <<A fronte dei circa 95 mila euro necessari per gestire gli asili del Comune – spiega il primo cittadino – nel 2017 il fondo è stato ridotto a 40 mila euro. Ma, con un vero e proprio trucco, anziché dichiarare il debito fuori bilancio, hanno tenuto nascosto questo buco da 45 mila euro creato da loro>>.

Anziché risolvere nell’immediato il problema, evidenziando e dichiarando il debito fuori bilancio, la passata amministrazione semplicemente non ha pagato le fatture del 2017, pagandole l’anno successivo con i capitoli 2018 e così via. <<Ecco perché – spiega il sindaco – oggi ci troviamo con 52 mila euro in meno e con il rischio di non poter garantire un servizio ai nostri cittadini>>.

L’amministrazione precisa che per l’anno scolastico che sta per partire non ci saranno ripercussione per i bambini o per le famiglie. “Stiamo studiando per trovare da subito una soluzione tampone e garantire il servizio. Ma il Comune non stampa soldi, per cui se i fondi li mettiamo su un settore, dobbiamo necessariamente toglierli da un altro. E’ evidente che la situazione che Mungai, Natali, il Pd e gli ex amministratori ci hanno lasciato emerge giorno dopo giorno nella sua drammatica realtà. Per ora stiamo cercando soluzioni tampone per arginare tutti i danni che hanno fatto i precedenti amministratori. Solo quando avremo un quadro completo potremmo lavorare per riportare la situazione di bilancio alla normalità. Purtroppo i danni creati dalla passata amministrazione sono tanti e a pagarli saranno sempre e solo i cittadini di Massarosa”.