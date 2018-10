Asfaltature: lavori in corso e in programma

LUCCA – Lavori in corso e in programma per le strade del territorio. Dopo gli interventi nei territori dell’ex circoscrizione 8, in particolare nelle frazioni di Aquilea, Mastiano e Gugliano, proseguono le opere per migliorare le condizioni della viabilità a garanzia di una maggiore sicurezza sulle strade.

I lavori di asfaltatura sono partiti nell’ex circoscrizione 6 in via della Billona e proseguiranno poi in via delle Nubache.

Da mercoledì 10 ottobre gli interventi si localizzeranno anche nell’ex circoscrizione 3 e interesseranno via Cavalletti, dal retro del liceo Vallisneri fino a via Vecchi Pardini, via Vecchi Pardini e viale Luporini.

A partire da lunedì 15 ottobre altre opere di ripristino saranno eseguite nei territori delle ex circoscrizioni 2 e 4 e, nello specifico, in via Matteo Civitali e viale Carlo del Prete.

Come annunciato nei giorni scorsi gli interventi interessano anche Corso Garibaldi e, sempre per il centro storico, dal 15 ottobre altre opere di ripristino del manto stradale sono in programma in via Vittorio Emanuele.

—