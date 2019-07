Asd Pugilistica Lucchese: Miria Rossetti Busa vola in Georgia per gli Europei Schoolboy e Schoolgirl

PORCARI – Ieri è stato pubblicato l’elenco degli azzurri partecipanti al Campionato Europeo Schoolboy & Schoolgirl ‘2019 , in programma dal 4 all’ 11 di Agosto al Palasport di Tiblisi ( Georgia ) : sono 20 gli azzurri ( 10 ragazzi e 10 ragazze ) iscritti a questa Kermesse .Miria Rossetti Busa atleta femminile della Pugilistica Lucchese allenata dal maestro Giulio Monselesan rappresenterà i colori azzurri nei 44 kg , in ritiro ad Assisi dal 20 di Luglio aspettava con ansia la convocazione ufficiale che è arrivata ieri sera : è stato un ritiro lungo , particolarmente duro anche per la lontananza da casa considerato che parliamo di atleti di 13 o 14 anni appena compiuti in un ambiente esclusivamente sportivo come il Centro Federale di Pugilato di Assisi , la partenza è prevista per sabato 2 Agosto .

Non c’e la fatta invece Matteo Mencaroni negli schoolboy , chiamato al raduno di preparazione dal giorno 22 Luglio ( Centro di preparazione Olimpica dell’Esercito a Roma ) Mencaroni è stato in forse fino a poche ore prima che fosse stilata la lista ufficiale ; lo staff azzurro ha dovuto fare delle scelte e non certo per demerito ( anzi ) ha escluso le categorie dei 38.5 e 40 kg partendo con i 41.5 kg .Mencaroni avrebbe potuto fare sia i 38 kg che i 40 kg , è stato informato il suo tecnico Monselesan ed il suo debutto in “ azzurro “ per il momento è rimandato anche se l’occasione era di quelle davvero importanti .

Sono esattemente 33 anni che un pugile lucchese non partecipa ad una competizione continentale di Pugilato : Henry Ferrari al tempo allenato dal Maestro Gino Vantaggioli dal 13 al 21 Settembre del 1986 partecipò all’XI edizione dei Campionati Europei Junior in Danimarca dove fu fermato da un pugile danese che ebbe un po’ di favori casalinghi anche se in seguito divenne un grande campione nei professionisti : Jesper Jensen . Ferrari come Miria Rossetti viveva nel quartiere di Sant’Anna , un analogia che fa ben sperare con la speranza di avere presto in Nazionale anche Mencaroni e Samuele Giuliano anche lui tenuto in forse ad Aprile quando sembrava certa la sua presenza agli Europei Junior svoltosi a inizio Maggio a Galati ( Romania ) .

La Pugilistica Lucchese tra tante difficoltà essendo ancora alla ricerca di una sede definitiva per la sua attività continua ad avere successo , è una solida realtà sportiva della Città con pochi mezzi ma spalle larghe che ha attraversato anche momenti difficili rischiando anche di sparire ( fu letteralmente estromessa dalla sua sede storica sotto la gradinata dello stadio dall’allora gestione della squadra di calcio targata Bacci ) , la società è abituata a stare sempre sotto pressione ma è giunto il momento che venga sistemata perché i meriti sportivi non possono sempre andare in secondo piano rispetto a vicende extrasportive che da ormai alcune stagioni interessano la cronaca locale togliendo a volte spazio alle imprese sportive non solo del pugilato .