Artigianato: New York “copia” Pietrasanta, super yacht attracca a Times Square

PIETRASANTA – New Yord “copia” Pietrasanta. Times Square come Piazza Duomo: nel cuore della Grande Mela è attraccato un superyacht realizzato dal cantiere viareggino Azimut. Una manovra promozionale, per la nautica Made in Italy, la più importante al mondo, che inevitabilmente richiama l’esperienza, alcune settimane fa in occasione del Salone Nautico di Viareggio, il Versilia Yachting Rendez-Vous, dell’esposizione del modello della Tecnomar (modello Evo 55’) nella centralissima Piazza Duomo. La presenza dello yacht a Times Square, luogo simbolo americano e tra i più famosi, ha fatto il giro del mondo. Per Pietrasanta, come per New Yord, era la prima volta.

<<Pietrasanta – spiega il Senatore Massimo Mallegni, Assessore ai Beni, alle Attività Culturali e al Turismo – è arrivata prima di New York nel tentare questo inedito abbinamento tra nautica, tecnologia e creatività e piazze simbolo come lo sono Times Squadre e Piazza Duomo. Piazze che hanno una propria identità. Un abbinamento che a New York, ed in America, è molto piaciuto e che ha permesso ad un cantiere italianissimo, viareggino, e quindi ad un settore strategico come la diportistica di godere di una visibilità enorme. In questo tempo è importante sapere comunicare e sapere conquistarsi spazi nei media: aspetto che anche noi siamo riusciti a monetizzare in termini di visualizzazioni, ingaggi e promozione della città a costo praticamente zero. Sarebbe interessante sapere quale sarebbe stata la reazione da parte di turisti e newyorkesi di fronte ad un abbinamento tra le sculture in marmo dei nostri artigiani alla scenografia e skyline, le luci e cartelli pubblicitari di Times Squadre. Abbinamento che chissà, domani, non potrebbe concretizzarsi…>>.