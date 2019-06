“Arti e mestieri”, torna nel week end a Lucca l’artigianato di qualità

LUCCA – “L’artigianato di qualità a Lucca esiste ancora. La prova sarà sabato 8 e domenica 9 giugno con il ritorno di “Arti e mestieri” che partirà da piazza San Giusto”. L’annuncio arriva da Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, che ha voluto presentare la due giorni dedicata all’artigianato di qualità che diventerà poi itinerante con diversi appuntamenti. “Noi sosteniamo – dice ancora Cesaretti – l’impegno degli artigiani che con il loro mercatino “Arti e mestieri” propongono prodotti di qualità. In un’epoca di globalizzazione e vendite on- line, questi artisti sono ancora motivati dalla passione e dall’amore per il proprio lavoro.

Un appuntamento, per il quale ringraziamo l’assessore Valentina Mercanti che lo ha sostenuto, che si ripeterà ogni secondo fine settimana di ogni mese su varie piazze della città mentre l’ultimo fine settimana sempre in piazza San Giusto. Tra i vari stand – conclude la responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord – si potranno ammirare bijoux realizzati in rame, argento, pasta modellata, ceramica, vetro Tiffany e uncinetto. E ancora ceramiche, taglieri e oggettistica in legno d’ulivo, pittura anche su stoffa (abiti, borse cappelli e foulard) e sui sassi, prodotti naturali come saponi, creme, lavanda, cucito creativo, bracciali e cinture in pelle e penne stilografiche”.