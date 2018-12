“Arte nella Valle del Serchio”, la presentazione dell’atteso volume in San Micheletto

LUCCA – Il Pulpito di Barga, le chiese della Controneria, le Rocche della Garfagnana e molto altro ancora: tutta una Valle in un nuovo volume.

Sarà presentato giovedì 13 novembre, alle ore 17.30 nell’Auditorium San Micheletto, Arte nella Valle del Serchio, il tanto atteso volume edito da PubliEd che di fatto arriva a colmare un’importante lacuna nell’ambito delle edizioni storico-artistiche sulla provincia di Lucca.

Se spesso si sente dire che una pubblicazione era “necessaria” senza dubbio in questo caso l’affermazione corrisponde a verità. Arte nella Valle del Serchio, grazie alla curatela di Annamaria Ducci e Stefano Martinelli, si presenta come un testo ampio e articolato, in cui il la volontà di fornire una panoramica ampia si coniuga con continui approfondimenti che conferiscono al volume una notevole solidità scientifica.

Mancava di fatto un libro che proponesse una trattazione così organica e esaustiva.

Pittura, scultura, architettura, oreficeria, ma non solo. Tutte le arti sono infatti affrontate secondo criteri cronologici e geografici, in una sorta di viaggio in cui tante sono le “firme” ad accompagnare il lettore.

Oltre ai curatori, completano il “cast” di studiosi che hanno collaborato all’opera Valerio Ascani, Marco Frati, Claudio Casini, Paola Betti e Silvestra Bietoletti, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo in qualità di specialista di un determinato settore.

Un territorio ampio raccontato nel volume anche nei dettagli grazie al notevole apparato fotografico curato da Irene Taddei e del quale si parlerà ampiamente giovedì in un incontro coordinato da Paolo Bolpagni, Direttore della Fondazione Ragghianti, con lo storico dell’arte Bruno Toscano e i curatori dell’opera.

Un’occasione per conoscere meglio questo patrimonio diffuso da valorizzare e promuovere nella sua specificità, frutto di una terra a aspra ma accogliente, ruvida ma ricca di tradizione, di cultura e di storia.