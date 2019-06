Arte: Neal Barab nella Sala delle Grasce, due settimane con i marmi multicolore

PIETRASANTA – Le coloratissime sculture di Neal Barab in mostra, per due settimane, a Pietrasanta. L’artista americano, pietrasantino di adozione è il protagonista della nuova mostra nella Sala delle Grasce nel complesso del Chiostro si S. Agostino nel centro storico di Pietrasanta in programma da sabato 29 giugno a domenica 14 luglio. In esposizione le sue celebri sculture multicolore realizzate dalla lavorazione di più marmi e granito che potranno essere visitate dal pubblico dal martedì a giovedì dalle 17.00 alle 20.00 e da venerdì a domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00. L’ingresso è libero.

L’inaugurazione è in programma sabato 29 giugno alle ore 17.00 alla presenza del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e del Senatore, Massimo Mallegni, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali. La mostra è organizzata dal Comune di Pietrasanta.

Neal Barab è nato a Highland Park, nell’Illinois, in America. Si diploma in Belle Arti all’University of California, Santa Cruz. Si trasferisce a Pietrasanta nel 1987, dove si specializza nella lavorazione del marmo, anche di diversi colori, mentre trascorre le estati in Svezia, per apprendere la lavorazione del granito. Inizia ad esporre con una personale nel 1984 presso il Santa Cruz Art Center in California, continuando poi negli anni sia in Europa che negli Stati Uniti: Galerie Parbleu, Anversa 1990; Galerie Händer, Stoccolma 1990, 1992; Palos Verdes Art Center, Los Angeles 1991; Galeria Sensa Titola, Lione 1991; Saab’s Konstförening, Linköping, Svezia 1992; Galerie Lughien, Amsterdam 1995; Galerie Vista Nova, Zurigo 1998; Start Gallery, Londra 1999; Tempio Israelitico, Firenze 2001; Hotel Byron, Forte dei Marmi 2008. Nel 2002 diventa socio fondatore del nuovo Studio Pescarella, a Vellecchia.

Le sue opere sono state esposte in moltissime gallerie europee e americane ed in mostre collettive pubbliche e private, tra cui “Small Sculptures ’85”, Triton Museum of Art, Santa Clara, California; “Contemporary Metal USA” 1985, Downey Museum of Art, Downey, California; “Art Museum Annual” 1987, Santa Cruz Museum of Art, California; “Mostra internazionale di scultura all’aperto” 1991, Legnano; Protectors, Bloom Gallery, Amsterdam 1992; “Sculpture-Culture” 1993, South Bay Contemporary Museum of Art, Torrance, California; “North American Sculpture Exhibition” 1998, Golden, Colorado, USA; “Art in Molecules” 2001, Zurigo; “Beel en Donk” 2005, Galerie Donkersvoort, Olanda. Ha partecipato a simposi sulla scultura in Svezia, Cina, Israele e Germania e alla creazione di opere monumentali e i suoi lavori fanno parte di diverse collezioni pubbliche e private: Statens Konsträd (National Art Fund), Stockholm, Sweden; Città di Santa Cruz, California; Città di Tianjin, (TEDA), Cina; Municipalità di Maalot-Tarshicha, Israele; Città di Bålsta, Svezia; Chianti Sculpture Park, Siena; Città di Bietigheim-Bissingen, Germania.

In Versilia prende parte a diverse rassegna tra cui “Il disegno degli scultori” 1988, Museo dei Bozzetti, Pietrasanta; “Tra fiume e mare. Sculture all’aperto” 1988, Bocca di Magra, Massa; Sculture, Galleria Kontraste, Forte dei Marmi 1995 e nella provincia di Lucca “Sculture alla Badia” 1996, Camaiore, Lucca; “50%: 100 artisti in cantina” 2002, Fondazione Arkad, Seravezza; “Asartshow” 2004, Villa Cavanis, Capezzano Pianore, Lucca; “2+1=16” 2005, Studio Pescarella, Pietrasanta; “10+1=3. Babilonia passaparola” 2006, Studio Pescarella, Pietrasanta. Dal 2014 è professore di Scultura all’istituto Lorenzo de’ Medici a Firenze.

Neal Barab lavora molti tipi di marmi provenienti sia dalle cave locali sia quelli importati da tutto il mondo, di diversi colori, forti, profondi e caldi. Oltre al candido marmo di Carrara, utilizza quello turco leopardato, marmo cinese verde ming, molto simile alla giada, e il marmo rosa portoghese con inserti di grossi cristalli. Egli ritiene infatti che la ricchezza cromatica che si ottiene mescolando i colori conferisca un’altra dimensione alla scultura.

Le sue sculture, sono solo apparentemente semplici, si compongono di strati per percepire la profondità della pietra, tra sfumature e forme. Il suo lavoro e una mischiare di pietra, per creare combinazioni non convenzionali.