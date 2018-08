Arte: 150esimo Madonna del Sole, inaugurata la collettiva in Municipio

PIETRASANTA – Inaugurata la collettiva dedicata all’incoronazione della Madonna del Sole. C’erano tutti gli artisti al vernissage dellacollettiva di opere d’arte aperta nell’atrio del Municipio che si sono ispirati all’antica tela dedicata custodita nel Duomo di San Martino. La mostra resterà visitabile con ingresso libero dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ore 13.00.

E’ una delle tante iniziative promosse dal Comune di Pietrasanta, Propositura e Insigne Collegata di San Martino, Istituto Storico Lucchese “Versilia Storica”, Unitalsi, Comitato Archivio Artistico Documentario Gierut e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Toscana, Provincia di Lucca e dei comuni di Forte dei Marmi, Comune di Seravezza e Comune di Stazzema nell’anno del 150esimo anniversario dell’incoronazione della Madonna del Sole. Al vernissage hanno partecipato il primo cittadino, Alberto Giovannetti, i due curatori, Lodovico Gierut e Melania Spampinato e Monsignor Stefano D’Atri.

In mostra dipinti, disegni e sculture che illustrano, rielaborano e interpretano la Patrona di Pietrasanta collegandola ad un positivo e universale messaggio antico per un mondo moderno per l’unione e il dialogo tra la gente. Le opere saranno protagoniste anche di un’asta di beneficienza in agenda venerdì 31 agosto nel Chiostro di S. Agostino (ore 21.00) il cui ricavato sarà devoluto per finanziare in parte le iniziative della celebrazione ed in parte attività umanitarie.

Ecco tutti gli artisti della collettiva: Albi (Alberto Pessani), Paolo Bacci, Giovanni Balderi, Sara Baldinotti, Giuseppe Bartolozzi-Clara Tesi, Erica Cavalli Beard, Daniele Bertoni, Gianfranco Bianchi, Marco Bianchi, Alessandra Binini, Alberto Bongini, Roberto Braida, Paola Campioni, Azzurra Casamassima, Marzio Cialdi, Lorenzo Cinquini, Cobàs (Mario Carchini), Rosanna Costa, Elèa Dacosse, Maria Grazia Darco, Luca De Gaetani, Pietro Del Corto, Mariano Domenici, Franco Del Sarto, Massimo Facheris, Diego Favilla, Gian Paolo Giovannetti, Paolo Grigò, Giò Guerri, Arianna Inama, Dimitri Kuzmin, Paolo Lazzerini, Giuseppe Lippi, Clara Mallegni, Annamaria Maremmi, Marzia Martelli, Sergio Mazzanti, Giovanni Mazzi, Monica Michelotti, Tito Mucci, Angelo Mugnaini, Francesco Mutti, Bruna Nizzola, Paolo Palazzoli, Stefano Paolicchi, Maria Vittoria Papini, Tano Pisano, Marcello Podestà, Marina Romiti, Giuseppe Sergi, Vittoria Toccangini, Stefano Carlo Vecoli, Gabriele Vicari, Sabrina Zappalà.

Informazioni presso il Centro Culturale “L. Russo”, via S. Agostino 1 al 0584.795500 oppure consulta il sito www.museodeibozzetti.it