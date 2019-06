Arrivano i nuovi giovani medici per il Pronto Soccorso, pagati gli incentivi al personale del pronto soccorso

PISA – Entreranno in Azienda lunedì 1° luglio e nei giorni immediatamente successivi inizieranno a lavorare negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i medici neolaureati che arrivano come primo rinforzo per le strutture aziendali di Pronto Soccorso, alle prese, come ormai noto, con gravi carenze di personale medico, che riguardano tutti gli ospedali d’Italia.

Questi giovani che stanno facendo la specializzazione sono stati selezionati dalla task force appositamente costituita dalla Regione Toscana e verranno inseriti in numero congruo in base alle esigenze delle strutture aziendali nel settore dell’Emergenza Urgenza. I neolaureati – che oggi (29 giugno) hanno partecipato ad un incontro in Regione Toscana con il presidente Enrico Rossi e con l’assessore alla sanità Stefania Saccardi – affiancheranno i colleghi più esperti e li aiuteranno nella presa in carico dei pazienti e nelle numerose pratiche che è necessario espletare in un Pronto Soccorso.