Arrivano dai dirigenti dell’Acf Lucchese femminile i complimenti all’Oltreserchio fresca promossa in A2 di calcetto femminile

LUCCA – I vertici dell’Acf Lucchese Femminile Marco Chiocchetti e Patrizia Giannelli, a nome della società sportiva che fino a qualche mese fa ha brillantemente disputato il campionato di serie B nazionale, fanno i complimenti alla società Oltreserchio, che ieri sera ha conquistato una prestigiosa promozione in A2 di calcio a 5 femminile.

“Tanti complimenti e applausi alla società, allo staff tecnico e alle giocatrici dell’Oltreserchio per questo eccezionale risultato. Conquistare la serie A2 è stata certamente un’impresa e questo risultato risalta ancora di più in un anno orribile per il calcio rosa lucchese. In una stagione dove tutta Italia ride sulla Lucchese Libertas Femminile, ultima a zero punti, meno 120 di differenza reti, che va a giocare in 8 e offre un’immagine deleteria dello sport lucchese, giunge questa vittoria di persone appassionate, competenti e operative, esattamente il contrario di chi gestisce la Lucchese Libertas . Complimenti a loro e speriamo che questa vittoria possa rappresentare un’inversione di tendenza per il calcio femminile attuale”.