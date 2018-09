Arriva l’orario continuato alla farmacia comunale di Altopascio. Gestione virtuosa: utili in crescita

ALTOPASCIO – 18 ore di apertura in più rispetto all’orario estivo, 21 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+40%). La farmacia comunale di Altopascio è sempre più a misura di cittadino. Grazie all’orario continuato che entrerà in vigore da lunedì 1° ottobre, infatti, la farmacia che si trova sulla via Romana, a Badia Pozzeveri (vicino al supermercato Pam), sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (le aperture domenicali saranno invece regolate in base ai turni annuali). Un modo per andare sempre più incontro alle esigenze delle persone, soprattutto per i tanti che potranno sfruttare il momento della pausa pranzo per recarsi in farmacia.

«Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini – spiega il presidente Roberto Marchetti -. Grazie all’incremento del 40% dell’orario di apertura al pubblico cercheremo di venire incontro alle esigenze di tutti, con la professionalità e la disponibilità che da sempre ci contraddistinguono. Si tratta di un investimento in risorse umane e logistiche considerevole e per questo ringrazio l’amministrazione D’Ambrosio, con cui condividiamo l’obiettivo della scelta, il direttore Raffaele Giannini e le nostre farmaciste per la fondamentale collaborazione. Grazie a tutti loro saremo in grado di offrire un servizio migliore alla comunità».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco, Sara D’Ambrosio, e dall’assessore al sociale, Ilaria Sorini, che vedono nel nuovo servizio la possibilità per la farmacia comunale di radicarsi ulteriormente sul territorio e tra le persone. «Da subito abbiamo deciso di connotare la farmacia comunale non solo per gli aspetti più strettamente commerciali e farmaceutici, ma anche e soprattutto attraverso una vera e propria valenza sociale, grazie a idee, servizi, progetti e iniziative che contribuiscano al benessere collettivo del nostro paese».

La farmacia comunale rappresenta infatti un esempio virtuoso di gestione pubblico-privata e gli utili lo confermano in modo inequivocabile: basti dire che dai 61.537 euro del 2013 siamo passati ai 126.384 euro del 2017. Il nuovo orario si inserisce quindi in questo percorso virtuoso ed è pensato per rispondere soprattutto alle esigenze di chi lavora, delle famiglie con figli e anche dei pellegrini che percorrono la via Francigena.