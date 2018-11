Arriva “ImmersED”: il festival della didattica immersiva a Lucca dal 12 al 14 novembre

LUCCA – Dal 12 al 14 novembre Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) in collaborazione con la Fondazione UIBI (ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), organizza a Lucca “ImmersED”, il festival interamente dedicato alle tecnologie immersive per l’istruzione, rivolto principalmente ai docenti, educatori, ricercatori e amministratori. ImmersED 2018 presenta mondi virtuali nuovi ed emergenti, come Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), ambienti di apprendimento, istruzione basata sull’immersività e sul gioco; infine ricerche all’avanguardia da tutto il mondo.

La manifestazione, che si svolgerà tra Palazzo Guinigi e il Complesso di San Micheletto, si articola in convegni, workshop ed esperienze dimostrative in cui i docenti potranno sperimentare il potenziale didattico dell’immersione e valutarne un’eventuale applicazione con le proprie classi. Gli eventi si svolgeranno principalmente martedì 13 e mercoledì 14, e saranno condotti da docenti e da esperti di didattica immersiva. Ad apertura dell’evento, lunedì 12 alle ore 15, si svolgerà un keynote con interventi di ospiti internazionali che condivideranno le loro visioni per il futuro della Realtà Virtuale e Aumentata nella didattica.

Nei giorni del 13 e del 14 si terrà il convegno dal titolo “La scuola nel virtuale”, durante il quale le migliori esperienze didattiche – in particolare edMondo di Indire e Edu3D – in questo campo saranno presentate direttamente dai docenti che le hanno sperimentate, da esperti e aziende che collaborano con le scuole e da ricercatori universitari.

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado. Data la capienza limitata dei posti a disposizione, è però necessario prenotarsi online collegandosi all’indirizzo: http://immersedfestival.fondazioneuibi.it/programma .

La partecipazione agli eventi del Festival è riconosciuta come formazione in servizio per le ore in presenza effettivamente svolte.