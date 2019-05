Arriva alla terza edizione il “Benefit Day” in programma domenica prossima a Segromigno

CAPANNORI – L’appuntamento in puro stile USA anni 50 prevede una esposizione di modelli di auto e moto americane degli anni 50, di auto Volkswagen d’epoca il tutto con l’intento di sostenere le attività di “Agbalt” l’associazione ldell’Ospedale Santa Chiara di Pisa costituita da genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia e tumore.

Ecco il nutrito programma della giornata che prevede il ritrovo delle sfavillanti auto e moto con le loro grandi cromature dalle ore 8,30 in poi per poi alle ore 9.30 partire alla volta delle colline lucchesi con sosta e degustazione di prodotti tipici presso l’Azienda Agricola San Pietro.

Alle ore 12 è previsto l’arrivo prezzo l’Agriturismo Gaetano Spadaro dove ci sarà il pranzo (prenotazioni entro venerdi 10 maggio). Nel pomeriggio ritorno in via Nuova a Segromigno presso la pizzeria Puppo appera in parco chiuso, dove ci sarà l’esposizione delle auto e delle moto e ci sarà la possibilità di fare merenda e gustare bibite, ammirare choppers e delle splendide Moto Guzzi d’epoca.. In programma anche l’esibizione della Western Soul Country Line Dance, una scuola di danza western che proporrà canti e balli tipici della west coast americana. La giornata prevede anche musica non stop con quattro band che si esibiranno: Jamping Monkey, Marasma, Soulmates e il gruppo dei “Pitorini assassini”.

Il tutto nasce da un’idea di Simone Bechelli titolare della pizzeria Puppo a pera: “è stata un’idea che mi era sempre piaciuta. coniugare la passione per lo stile americano, auto, moto, cibo, musica, e la possibilità di mettere insieme una iniziativa benefica. Siamo al terzo anno e devo dire che anche questa volta la risposta dei sostenitori e delle aziende sponsor che ringrazioi è stata davvero positiva. Devo ringraziare soprattutto il mio grande amico Francesco, il Maggiolinista che collabora a questa iniziativa e con il quale condivido l’impegno e la soddisfazione per la buona riuscita dell’evento.Una menzione speciale la vorrei fare per gli sponsor Davo enofood e Gpfood, Oriora e Bracco Nero Vending Caffè“.