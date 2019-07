Arriva a Lucca lo “Spazio Enel”: un nuovo punto per risparmio in bolletta e innovazione

LUCCA – È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

Al taglio del nastro sono intervenuti il responsabile Spazi Enel della Toscana Carlo Pastorelli, la channel manager territoriale di Enel Energia Laura Faberi e l’imprenditore Riccardo Citi di Ies Solare, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestirà l’attività di Lucca e che conta già Spazi Enel a Livorno e a Portoferraio.

I nuovi uffici di Lucca saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Il nuovo Spazio Enel si aggiunge al Punto Enel diretto di Lucca, attivo in viale Castracani 194 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:00 e dalle 8:30 alle 12:30 il venerdì. Con l’apertura di oggi sul territorio provinciale di Lucca i Punti Enel diventano 8 (2 a Lucca e uno a Capannori, Altopascio, Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Fornaci di Barga). Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel sono 62 e si aggiungono ai Punti Enel diretti per un totale di 70 presidi fisici in regione.

<<Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Carlo Pastorelli per Enel – apriamo un nuovo presidio fisico nel cuore di Lucca nell’ambito di un percorso costante di radicamento in tutta la Toscana. Questo significa presenza sul territorio, prossimità ai nostri clienti e a chi vuole diventarlo, risparmio in bolletta e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini alle città e alle comunità locali, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica>>.