Arrestato dalla polizia spacciatore: per fuggire cerca di accoltellare un agente

VIAREGGIO – Dovrà rispondere dei reati di detenzione di stupefacenti al fine di spaccio, resistenza, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale un uomo, originario del Marocco, di 40 anni, clandestino e pluripregiudicato.

Lo spacciatore infatti è stato individuato dalla polizia che stava compiendo i soliti giri di perlustrazione dei luoghi dove in genere sono segnalati movimenti sospetti e via vai di persone. Quando sono passati nei pressi della stazione ferroviaria, in via Pisano, hanno notato proprio questo strano movimento e si sono messi in modo da chiudere ogni eventuale via di fuga. Hanno così accerchiato il malvivente che intanto si era accovacciato per preparare le dosi di cocaina in bustine di plastica, in modo da venderle ai prossimi clienti e, per fare il lavoro fatto bene, si serviva anche di due bilancine di precisione.

Quando si è accorto della presenza della polizia, l’uomo senza esitazione ha impugnato un coltello di circa 20 centimetri e si è scagliato contro un agente con atteggiamento decisamente minaccioso. E’ stato grazie all’arrivo da dietro di un altro poliziotto che l’uomo è stato disarmato e immobilizzato.

Ma ancora non è bastato: lo spacciatore ha opposto una violentissima resistenza che comportava la caduta da una piattaforma posta all’altezza di un metro. Nonostante questo, il malvivente ha colpito con un pugno un agente e, solo dopo una violenta e lunga colluttazione e grazie all’arrivo di rinforzi, la polizia è riuscito a far scattare le manette ai polsi dello spacciatore e portarlo negli uffici del Commissariato.

Dopo gli accertamenti di rito e il sequestro di 8 confezioni di cocaina e del materiale per la preparazione, nonché del coltello, l’uomo è stato arrestato e adesso dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dei reati che gli sono stati imputati.