Arrestati per rissa violenta a Viareggio tre cittadini marocchini

VIAREGGIO – La Volante del Commissariato di Viareggio è intervenuta ieri sera presso il Bar Turi di Viareggio (Zona Terminetto) per una violenta rissa tra cittadini magrebini clandestini originatasi per motivi verosimilmente legati a spaccio di stupefacenti in .

I tre, utilizzando armi improprie costituite da bottiglie di vetro, si sono procurati ferite anche gravi in varie parti del corpo.

Identificati, sono stati innanzitutto soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Versilia” dove sono state suturate le profonde ferite originate dai cocci delle bottiglie utilizzate dopodiché sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di giorni 20, 10 e 10.

In considerazione di quanto emerso, i tre uomini sono stati arrestati per i reati di rissa aggravata, lesioni personali aggravate per l’uso delle armi e futili motivi e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Nel corso dei primi accertamenti è emerso che in considerazione del numero dei partecipanti e dell’etnia degli aggressori, i tre potessero essere gli stessi che nel pomeriggio avevano aggredito il titolare del Bar Italia ubicato in Passeggiata, per il semplice motivo che non avevano gradito il sovrapprezzo richiesto dal medesimo per la consumazione di alcune birre ai tavolini del predetto bar. L’alterco generatosi era quasi immediatamente sfociato in una aggressione da parte dei tre avventori che colpivano allo zigomo sinistro l’esercente del bar procurandogli lesioni giudicate guaribili in gg. 5.

Essendo necessario il riconoscimento dei tre da parte della vittima in relazione alle immediate esigenze di riscontro investigativo, il titolare veniva invitato a recarsi al più presto presso il Commissariato. Questi dapprima riferiva di essere molto lontano poi, appurato che si trovava a Migliarino, sosteneva che era impossibilitato a presentarsi anche nel prosieguo della nottata e che sarebbe venuto soltanto all’indomani.