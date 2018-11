Arrestati due fratelli per furto su autovettura

LUCCA – Due cittadini italiani residenti a Lucca, tra loro fratelli, rispettivamente di anni 31 e 33, dipendenti di una cooperativa deputata ai lavori socialmente utili, già noti per i loro numerosi precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri per furto. I militari, impegnati nel capoluogo in un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, principalmente rivolti sulle auto in sosta, particolarmente numerose lungo le vie della città in concomitanza con l’inizio della manifestazione Lucca Comics, hanno intercettato i due giovani, in fuga a bordo della loro autovettura. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un privato cittadino che, nel transitare in questa via Bandettini, aveva notato i due soggetti raggirarsi con fare sospetto tra i veicoli.

Al momento del controllo i due fratelli sono stati rinvenuti in possesso di una borsa e altri oggetti di scarso valore economico che i Carabinieri, dopo aver rintracciato i relativi proprietari, hanno ricondotto ad alcune auto che presentavano segni di effrazione, da dove erano stati poco prima asportati. Nella disponibilità dei due venivano altresì rinvenuti altri oggetti atti all’effrazione e all’apertura delle serrature del cui possesso non fornivano alcuna diversa spiegazione. Entrambi sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e nei loro confronti sarà celebrata l’udienza con rito direttissimo nella mattinata di domani 2 novembre p.v.. I mirati servizi dei Carabinieri, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei borseggi e dei furti sulle auto in sosta continueranno con la stessa intensità per tutta la durata della manifestazione.