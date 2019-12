Arredo Urbano: bando rigenerazione urbana, 20mila euro per Tonfano

PIETRASANTA – 20 mila euro per la valorizzazione del centro commerciale naturale di Via Versilia a Tonfano. La Regione Toscana ha approvato la graduatoria delle domande ammesse per progetti di investimento di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e di rigenerazione degli spazi urbani: sono 15 i comuni che riceveranno il contributo a fondo perduto dalla Regione. 20 mila euro sono stati assegnati al Comune di Pietrasanta che aveva partecipato, attraverso un progetto, al bando. Si tratta di progetti ammessi dalla Regione in quanto puntano al recupero di spazi urbani o di immobili pubblici, in virtù del particolare pregio della zona in cui si trovano o in considerazione di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana o di criticità economica o demografica. Nel caso specifico di via Versilia l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti investirà il contributo per la realizzazione del portale lato ingresso Viareggio, richiesto proprio dai commercianti di via Versilia, e per altri interventi di riqualificazione dell’arredo urbano con l’obiettivo di rendere la passeggiata dello shopping più piacevole ed accogliente. Dopo il restyling delle aiuole, l’asfaltatura di un primo tratto della passeggiata è in arrivo un altro intervento richiesto da commercianti e cittadini per valorizzare, esaltare ed identificare l’anima commerciale di via Versilia. Il progetto complessivo ha un costo di 25mila euro: l’amministrazione comunale metterà la parte restante.