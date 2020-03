Area industriale di Montramito, al via i lavori per la mitigazione del rischio idraulico

MASSAROSA – Via libera al miglioramento della zona industriale di Montramito. Con la variazione di bilancio approvata ieri sera dal consiglio comunale di Massarosa l’amministrazione dà il via agli interventi di mitigazione idraulica per la zona di Montramito, per andare incontro alle esigenze di aziende e attività produttive.

Si tratta di lavori per 1,2 milioni di euro: fondi che saranno utilizzati in particolare per rinsaldare gli argini della Gora di Stiava, rendendo così sicura dal punto di vista idraulico la zona limitrofa. Un intervento propedeutico all’espansione della zona industriale.

“Diamo il via a questo importante progetto – spiegano il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore ai lavori pubblici Franco Simonini – con il quale daremo una risposta alla richiesta di espansione e di nuovi insediamenti produttivi per la nostra area industriale. Allo stesso tempo questo è un primo passo perchè aziende e attività possano investire sul nostro territorio creando al contempo occasioni di lavoro per i nostri giovani”

Negli anni passati erano già stati eseguiti dei lavori per mitigare il rischio idraulico della zona. Restava però incompiuto un tratto importante della Gora di Stiava, dalla via Sarzanese al ponte sulla via del Brentino. Sfruttando questo finanziamento statale per la difesa del suolo la sezione idraulica della gora sarà ampliata e allo stesso tempo saranno alzati alcuni argini. Prossimo passo: avviare la gara e affidare gli interventi; i lavori dovrebbero partire presumibilmente entro l’estate.