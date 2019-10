Appuntamento da non perdere con la Fiera dell’Ottobre Capannorese

CAPANNORI – Appuntamento da non perdere domenica prossima (27 ottobre) con la tradizionale Fiera dell’Ottobre Capannorese. L’evento, a cura di Confcommercio e del suo sindacato Fiva dei venditori ambulanti, è organizzato in collaborazione con il Comune e in programma nel capoluogo, che vedrà fin dal mattino e per tutta la giornata la presenza di circa 80 banchi provenienti da tutta la Toscana che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità. Al mercato ambulante si affiancheranno animazione e l’apertura dei negozi, con la presenza anche di stand con prodotti dell’artigianato. Gli organizzatori ricordano a tutti gli interessati l’ampia disponibilità di parcheggi gratuiti nelle vicinanze della fiera.