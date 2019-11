Appuntamenti elettorali: nuove nomine per la Lega a Lucca

LUCCA – La Lega in provincia di Lucca si organizza sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Il partito è in costante crescita per consensi ed adesioni -dichiara il commissario provinciale Andrea Recaldin- e dobbiamo prepararci ad affrontare al meglio la grande sfida per le regionali di primavera”.

In ballo non ci sono però solo le elezioni regionali ma anche una più capillare organizzazione del movimento di Salvini sui territori.

Nel corso del direttivo toscano del partito sono stati infatti individuati dal Commissario Recaldin due nuovi commissari: Luigi Pellegrinotti per la sezione Mediavalle e Garfagnana, affiancato da Damiano Simonetti come responsabile relazioni esterne e Riccardo Cavirani per la sezione Pietrasanta-Versilia Medicea che comprende i comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

“Auguro un buon lavoro ai due nuovi commissari -conclude Recaldin- fin dal mio arrivo ho apprezzato il territorio della provincia di Lucca e conto sul loro contributo perché svolgano al meglio questo importante incarico”.