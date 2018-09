Approvato piano manutenzione straordinaria strade 2018

CAMAIORE – È stato approvato dalla giunta comunale di Camaiore un nuovo pacchetto del piano di manutenzione straordinaria per le asfaltature che coinvolgerà varie strade del territorio camaiorese prevedendo interventi per una lunghezza complessiva di oltre 1700 metri, a fronte di un importo pari a 245.000 €.

Una volta espletate le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori, le asfaltature partiranno primi mesi del 2019 al termine del periodo più freddo della stagione invernale.

L’intervento di manutenzione riguarderà la zona di Lido di Camaiore, in special modo le strade interne della Zona Benelli, ovvero via Medaglie d’Oro, via Procinto, via Monte Nona, e via Don Sturzo, nella zona centrale della frazione.

A Camaiore e Capezzano Pianore le asfaltature riguarderanno via Ghiaie e via delle Fragole, dove gli interventi sono complessivamente di mt. 700.

Via Lucese, in località Pitogna, comporterà l’intervento più esteso, dal momento che è prevista la manutenzione di più di 500 metri di strada: intervento importante per necessità di protezione civile. essendo la zona circondata da boschi.

«Continua l’impegno di questa amministrazione verso il decoro urbano – dichiara il Sindaco Alessandro Del Dotto -. Gli interventi nella zona Benelli, dove è recentemente sorto il nuovo parco di Bussoladomani, mirano a riqualificare l’area, viste anche le sollecitazioni dei cittadini. Significativo di questo piano di asfaltature è la dislocazione degli interventi, con una linea che va dal confine orientale, zona montuosa, del nostro comune, fin sulla riva del mare: una ricchezza e una complessità che rende Camaiore unica nel suo genere».

«Questi interventi seguono quelli già realizzati nel 2018: in questi giorni è terminata anche la riqualificazione dell’ultimo tratto Via Margherita Hack a Lido di Camaiore, mentre a breve partiranno i lavori in via Trieste, nel tratto compreso tra via Beata e via Bolzano. Proseguiremo anche nel 2019 nella manutenzione delle strade su tutto il territorio, secondo principi di sicurezza stradale e decoro urbano» queste le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici Marcello Pierucci.