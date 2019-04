Approvato in giunta il rafforzamento della videosorveglianza: 320mila euro per l’installazione di 36 nuove telecamere

LUCCA – Nella giunta comunale di martedì 9 aprile è stato approvato il progetto della fornitura e posa in opera dei nuovi ‘occhi elettronici’ che estenderanno ulteriormente la rete di videosorveglianza nell territorio comunale. L’intervento complessivo costerà 320mila euro di cui 80mila a carico del Comune, mentre i restanti 240mila euro sono finanziati dal Ministero dell’Interno attraverso il bando per i “Patti per la sicurezza urbana”, vinto nello scorso novembre dall’amministrazione comunale.

La nuova mappa delle telecamere è frutto delle richieste di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale e prevede l’installazione di 36 nuovi dispositivi elettronici che andranno a integrare la rete già esistente, sorvegliando i punti più delicati del territorio: 15 di queste saranno collocate nei quartieri esterni alle mura e nelle frazioni.

Nel dettaglio nel centro storico è previsto l’inserimento di telecamere in piazzale San Donato, piazzale Verdi, intersezione fra via San Paolino e piazzale Verdi, via Santa Giustina intersezione con piazza San Matteo, all’incrocio fra via San Paolino e via Galli Tassi, via Fillungo all’intersezione con piazza San Frediano, piazza San Francesco, angolo fra piazza San Martino e piazza Anteminelli, intersezione fra piazza della Magione e via Vittorio Emanuele II, incrocio fra via Mordini e via Fillungo, incrocio fra via Guinigi e via Sant’Andrea, piazza dell’Anfiteatro, incrocio fra via della Dogana e via del Molinetto, piazza San Michele in Foro angolo via Calderia, angolo di piazza San Salvatore e via Santa Giustina; infine due telecamere sono previste per la sortita San Frediano e quattro per la sortita San Colombano.

Fuori dalle Mura i nuovi apparecchi di videosorveglianza sono previsti all’incrocio davanti alla chiesa di Sant’Anna, all’incrocio fra piazzale Boccherini e via Catalani, in piazzale Ricasoli, all’incrocio fra via Bandettini e viale Europa, alla rotonda fra viale Puccini e viale Einaudi, all’incrocio fra viale San Concordio e via Bandettini, all’incrocio fra viale San Concordio e via delle Fornacette, alla rotonda fra viale San Concordio e via Savonarola, presso la rotonda fra via Castruccio Castracani e via Dante Alighieri, alla rotonda fra via Romana e via Piaggia, in piazza del Popolo (Ponte a Moriano), all’incrocio fra via di Picciorana e via Pesciatina, all’incrocio fra via del cimitero di Vicopelago e via Nuova per Pisa, all’incrocio fra via di Sant’Alessio e via di Pieve Santo Stefano e all’incrocio fra via delle Ville nord e via della SS. Annunziata.