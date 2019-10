Approvato il progetto di riqualificazione del percorso pedonale Corte del Ristoro a Greppolungo

CAMAIORE – La Giunta comunale ha deliberato il progetto di riqualificazione percorso pedonale denominato “Corte del Ristoro” nella frazione di Greppolungo. Lo stradello copre un dislivello di circa 14 metri, ripartiti su 55 gradoni, e unisce via della Torricella con via Padre Ubaldo Bonuccelli.

L’intervento nasce dalla richiesta avanzata dal Comitato paesano di Greppolungo che unanimemente aveva segnalato la necessità di riqualificare la viabilità che unisce la parte bassa del borgo con il suo centro.

L’investimento stanziato per i lavori è di circa 40.000,00 euro e permetterà il ripristino del muro di contenimento realizzato a secco, la predisposizione della rete di smaltimento delle acque superficiale attraverso la realizzazione della fognatura bianca, il recupero dei gradoni in pietra, la realizzazione di una staccionata in pali di castagno per la sicurezza dei pedoni e la creazione di una piccola area di sosta attrezzata. Infine è prevista la predisposizione per la pubblica illuminazione per la futura installazione di due punti luce.