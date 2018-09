Apertura dell’anno scolastico 2018/2019: il saluto del sindaco Tambellini

LUCCA – Cari ragazzi, vi saluto con affetto. Prende il via il nuovo anno scolastico e come sempre questa è l’occasione per riflettere sul valore della scuola nella nostra società. Vivrete nella scuola gli anni più intensi e spensierati della vostra giovinezza, avrete ricordi ed esperienze che porterete con voi tutta la vita: la scuola è il luogo dove nascono le prime amicizie importanti, dove soprattutto si impara a conoscere se stessi, a vivere e a lavorare assieme agli altri: in poche parole questo è il principale luogo dove acquisirete i mezzi per affermarvi come persone e come cittadini.

Non sarà tutto facile, affronterete lunghe giornate di lezione, di studio e verifica, avrete a che fare con i timori e le insicurezze di quel periodo di profonda trasformazione che è l’adolescenza, in cui cercherete di trovare la vostra personale via e di riconoscervi nei modelli positivi che offre la nostra società. Siate profondamente curiosi, fate e fatevi domande su tutto, non date nulla per scontato, solo così acquisirete i mezzi per orientarvi e navigare sicuri – citando Dante – nell’acqua perigliosa e guata della nostra civiltà contemporanea.

Viviamo un tempo che ci inganna offrendoci beni gratuiti e scorciatoie comode. È una effimera illusione. La scuola è la grande palestra della vita, dove apprendiamo che i beni più duraturi e preziosi si conquistano con la passione, il merito e l’impegno. La conoscenza vi renderà cittadini più liberi e custodi dei valori universali che hanno determinato l’indipendenza nazionale italiana e poi la democrazia con la nascita della nostra Repubblica.

Un pensiero e un caloroso saluto ai genitori, agli insegnanti e al personale non docente delle scuole, tutti coinvolti con gradi e ruoli differenti nella responsabilità educativa dei bambini e degli adolescenti: dalla vostra reciproca fiducia e dalla vostra stretta collaborazione dipende gran parte della riuscita della missione formativa della scuola. Buon anno scolastico 2018/2019 e buon lavoro a tutti.

Il sindaco

Alessandro Tambellini