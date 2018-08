Aperto il bando per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto

CAPANNORI – Da ieri, lunedì 27 agosto, fino al 27 ottobre 2018 è aperto il bando comunale per ottenere contributi economici per lo smaltimento dell’amianto presente nelle abitazioni e nelle relative pertinenze. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 60% (al netto dell’iva) delle spese previste per la rimozione e smaltimento fino a un massimo di mille euro e sarà erogato in ordine cronologico in cui sono pervenute le domande, fino ad esaurimento dei fondi. Complessivamente il Comune di Capannori mette a disposizione 20 mila euro.

Possono richiedere il beneficio i proprietari di immobili ad uso civile abitazione situati nel territorio comunale che intendano rimuovere e smaltire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici, strutture edilizie, strutture coibentate in amianto come tubazioni e caldaie o altri manufatti come serbatoi e canne fumarie. Fra gli interventi ammessi ci sono anche quelli riguardanti i pannelli isolanti per pareti e soffitti e altri materiali impiegati ad esempio per la protezione di legna da ardere, per tamponature, per recinzione e per la raccolta di acqua.

È possibile presentare solo una richiesta di contributo relativa ad un singolo fabbricato e relative pertinenze. In caso di condominio la richiesta potrà essere inoltrata dall’amministratore o da un legale rappresentante. Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del bando abbiano già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto. In relazione a ciò farà fede la data dei formulari di smaltimento redatti contestualmente all’esecuzione dei lavori. Il soggetto richiedente il contributo dovrà inoltre ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi edilizi necessari.

Le domande devono essere consegnate al Comune tramite servizio postale, pec oppure al protocollo presso l’Urp. Per ulteriori informazioni Ufficio “Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali”, tel 0583/428353, ecologia@nullcomune.capannori.lu.it