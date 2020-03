Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del contest musicale “Artèmica – musica dentro”

CAPANNORI – Largo al talento musicale dei giovani con il contest “Artèmica – Musica dentro”. La quarta edizione della manifestazione promossa dall’amministrazione Menesini è ai nastri di partenza. Da oggi fino alle ore 12 del 23 marzo band, autori e cantautori di tutta la Toscana fino ai 36 anni di età possono iscriversi per partecipare. Le formazioni musicali che saranno selezionate dovranno superare le fasi eliminatorie in programma il 4, l’11 e il 18 aprile a partire dalle ore 22 al pub “Prodotto non conforme” di Lunata. I concorrenti dovranno suonare esclusivamente pezzi inediti con un massimo di una cover. Per ogni serata del contest una giuria tecnica e una giuria popolare selezioneranno una formazione musicale che passerà le fasi eliminatorie e si aggiudicherà un posto per la finale del 1° maggio in piazza Aldo Moro a Capannori sul palco del “concertone”.

“Visto il successo delle precedenti edizioni, quest’anno riproponiamo il contest musicale ‘Artèmica’ – afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Si tratta di una manifestazione a cui la nostra amministrazione comunale crede particolarmente quale occasione di stimolo e di supporto alla produzione artistica e culturale. Una delle problematiche delle band emergenti è infatti quella di trovare spazi dove esibirsi. Grazie ad Artemica non solo creiamo un’occasione ma diamo anche la possibilità di contendersi la vittoria sul prestigioso palco del Primo Maggio. Così come avvenuto nelle passate edizioni, sono sicuro che Artèmica offrirà buona musica, un’appassionate competizione e divertimento”.

Il vincitore della manifestazione si aggiudicherà la produzione di un videoclip, la produzione di una demo per un brano presso uno studio di registrazione professionale e una serata live presso il pub “Ottavo Nano” di Lucca. Il secondo classificato si aggiudicherà una prova registrata in sala e una serata live. Il terzo classificato avrà diritto a una registrazione multitraccia, una serata live e Tre incontri di tutoring su arrangiamento e composizione presso la Civica Scuola di Musica di Capannori Music Zone.

Gli aspiranti partecipanti ad Artèmica devono far pervenire la richiesta di partecipazione entro le ore 12 del 23 marzo compilando il form di iscrizione disponibile sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione ‘Giovani’ alla voce ‘Artémica – Musica dentro’ completo di link di video in cui i candidati si esibiscono live.

Per informazioni Ufficio politiche giovanili tel. 0583 428440-442, artemicamusicadentro@nullgmail.com.