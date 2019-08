Aperte le iscrizioni al Torneo di Briscola Intelligente

CAMAIORE – E’ un normale torneo di briscola, ma si chiama intelligente perché il ricavato sarà devoluto per la ricerca sulle malattie del cervello. E’ organizzato dall’ARNo, Associazione Ricerca Neurologica presieduta da Gianfranco Antognoli con la direzione scientifica del professore Ubaldo Bonuccelli. Si gioca in Piazza Diaz a Camaiore Sabato 24 agosto alle ore 21 e come da tradizione si vincerà un prosciutto e che prosciutto il mitico Bazzone prodotto in Garfagnana dall’Antica Norcineria Podere Le Pianacce. Ai secondi classificati due orologi offerti da Oreficeria Tabarrani, mentre i terzi si aggiudicheranno una cena per 4 persone al Bistrot Salani. Per partecipare bisogna iscriversi, 10 euro a testa, entro Venerdi 23 agosto in uno di queste undici attività che fanno parte del sodalizio Effetto Piazzetta. Erea Laboratorio Odontotecnico – Orologeria Tabarrani – Salani Bistrot – Foto Claudia – Studio Stomatologico Covani – Angolo d’Arte – L’Emporio Dell’Olmo – Il Calzolaio di Piazzetta Lorenzo Luisotti – Lo Voglio Dolce – Cristina Bomboniere – Mercerie Giuseppina. In occasione di questo primo Torneo di Briscola Intelligente, trofeo Coppino, la piazzetta sarà allestita da scenografie realizzate del maestro Carlo Cipollini.