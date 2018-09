Aperte le iscrizioni ai corsi comunali di atletica leggera della Virtus

LUCCA – Vieni a fare atletica e non sarai mai in panchina! Sono finalmente aperte le iscrizioni per i corsi comunali di atletica leggera 2018/2019 organizzati dalla Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, dedicati a ragazzi e ragazze di ogni età che vogliano avvicinarsi al mondo dell’agonismo sportivo in un ambiente stimolante, professionale ed accogliente. I corsi, che prenderanno il via dal 1 ottobre, si svolgeranno sulla nuova pista coperta del campo scuola “Moreno Martini” (accanto al palazzetto dello sport delle Tagliate), l’impianto più moderno e funzionale del territorio lucchese, realizzato in legno lamellare e dedicato esclusivamente alle attività dell’atletica leggera. Le iscrizioni potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì (orario 17:00-18:30) direttamente nella segreteria del campo scuola, dove è possibile anche avere informazioni sulle giornate di prova organizzate a settembre per i ragazzi delle scuole medie. Al momento dell’iscrizione, che comprende anche il tesseramento FIDAL e la copertura assicurativa federale per l’attività sportiva, ad ogni giovane atleta verrà consegnata la t-shirt tecnica della Atletica Virtus da utilizzare durante le gare e gli allenamenti. Tutti i corsi sono gestiti da personale tecnico qualificato e di grande esperienza (laurea in scienze motorie, qualifica di istruttore di settore giovanile FIDAL o abilitati dal CONI) per fornire agli atleti e alle atlete un’esperienza professionale in un contesto informale, nella migliore tradizione Virtus. Da oltre 45 anni infatti la società biancoceleste investe la maggior parte dei propri mezzi ed energie nel settore giovanile locale, facendo del proprio vivaio e del rapporto col territorio uno dei propri punti di forza e costruendo intorno all’attività agonistica una comunità che raramente si può riscontrare in società sportive di tale livello. Una scelta strategica che fino ad oggi ha prodotto risultati straordinari, e che negli anni ha portato moltissimi atleti fino ai massimi livelli nazionali nelle proprie discipline muovendo i primi passi nello sport proprio negli impianti del campo scuola Moreno Martini. Una storia bella e nobile che di anno in anno stiamo continuando a scrivere, e i cui protagonisti futuri saranno i ragazzi che oggi decideranno di avvicinarsi al mondo dell’atletica leggera.

Per informazioni:

https://www.virtuslucca.it/

https://www.facebook.com/AtleticaVirtusCrLucca/

Segreteria: 0583/493622 (lun-ven, 18:00-19:30)