Aperitivo Mediceo: gran finale a Seravezza con i prodotti dell’orto, i vini di Montecarlo e la ricerca neurologica

SERAVEZZA – Ultimo Aperitivo Mediceo lunedì 19 agosto a Seravezza. Un ciclo di gran successo – con pubblico sempre molto numeroso e partecipe – che si chiude con una pirotecnica passerella di temi e personaggi. L’appuntamento con Fabrizio Diolaiuti, accompagnato come sempre dallo showman Dino Mancino, è per le ore 18:30 nei giardini di Palazzo Mediceo patrimonio Unesco, con ingresso libero e degustazione finale gratuita per tutti i presenti.

Nell’ultima puntata si parlerà in primo luogo dei frutti dell’orto. «A cosa servono i grandi chef? A proporci piatti nuovi valorizzando in maniera unica le materie prime. Parleremo quindi di nuove ricette per sfruttare al meglio l’oro dell’orto – spiega Diolaiuti presentando la puntata -. All’oro del cervello ci penseranno invece i portavoce dell’Associazione per la ricerca neurologica Arno, mentre da Montecarlo di Lucca avremo gustose anticipazioni sull’imminente Festa del Vino».

Tutti gli ospiti di questa puntata: Michele Corfini, botanico del Progetto Mondi Convergenti; l’agricoltore Claudio Matteucci; il docente universitario Ubaldo Bonuccelli; Gianfranco Antognoli, presidente dell’Associazione Arno; Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio Vini Montecarlo Doc; Federico Carrara, sindaco di Montecarlo di Toscana; Antonietta De Stefano G. Parisini dell’Associazione Aiuto Bambini Cerebrolesi. Lo chef Davide Manfredi dell’Enoteca Marcucci Pietrasanta preparerà per la degustazione finale un estratto di sedano e mela verde con verdure estive e maggiorana.