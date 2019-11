Antopocene – l’epoca umana: il nuovo appuntamento del Cineforum Ezechiele a Lucca

LUCCA – Martedì 12 novembre 2019 alle 21 il nuovo appuntamento del Cineforum Ezechiele presso il Cinema Astra Lucca – Prime visioni.

Il film: ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA

di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier – Canada, 2018 – 87’

Un viaggio in sei continenti, narrato in italiano dalla voce di Alba Rohrwacher, per accostare i diversi modi nei quali l’uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra come mai prima, più di quanto facciano i fenomeni naturali. Tra gli scenari del film compare anche la devastazione delle Alpi Apuane con l’escavazione del marmo. Immagini spettacolari, dal forte impatto visivo, in un documentario sviluppato in maniera organica e complessa.