Antico Caffè delle Mura: torna venerdì il ‘Cafè Jazz Estate’ con Chiara Pellegrini

LUCCA – Nuovo appuntamento del programma di concerti d’autore, venerdì 24 agosto all’Antico Caffè delle Mura con l’iniziativa Cafè Jazz Estate, patrocinata dal Comune di Lucca e dall’Opera delle Mura, con la direzione artistica del Circolo Lucca Jazz.

Sarà possibile cenare oppure assistere anche nel dopo cena, nello splendido giardino dell’Antico Caffè, all’esibizione della cantante Chiara Pellegrini, che proporrà con il suo gruppo, agli appassionati e non, brani Standards & Originals per una straordinaria serata di jazz all’insegna dell’amore per la grande musica: brani resi immortali dalle grandi cantanti del jazz del ventesimo secolo come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e molte altre interpretate dalla fantastica voce di Chiara Pellegrini che ci offre un repertorio con pezzi standard del jazz storico e moderno e brani originali, eseguiti con un approccio molto attuale e fresco con qualche sorpresa.

Infatti Chiara Pellegrini, che si esibirà con il padre Andrea, pianista affermato nel mondo dl jazz italiano, discende da una lunga dinastia di musicisti, ha studiato il Corno, il Flauto traverso, la Chitarra pop, il Basso elettrico e le Percussioni. Dopo aver trovato la sua vera vocazione nel canto, ottiene l’Attestato in Canto Moderno alla Scuola di Musica “G.Bonamici” di Pisa, la Laurea di I° Livello in Jazz presso il “Prins Claus Conservatory” di Groningen in Olanda dove ha costruito molteplici collaborazioni artistiche con vari musicisti di fama internazionale. Dopo un periodo londinese, al momento risiede a Lisbona dove prosegue le sue attività artistiche professionali e di approfondimento.

Insieme allo zio Nino Pellegrini contrabbassista di indubbio valore artistico e del batterista Marco Simoncini, anch’egli valido musicista jazz ci offrirà una serata straordinaria ed unica, anche perché Chiara riprenderà, proprio il giorno dopo, la via dell’estero dove la attendono, per nuovi grandi successi, in America.

Per avere tutte le informazioni è possibile collegarsi con le pagine social del Caffè delle Mura

(facebook.com/caffedellemuralucca e Instagram: caffedellemuralucca).

Per prenotare un tavolo per la cena o per assistere al concerto potete contattare i numeri di telefono: 0583.467993 oppure il cellulare 334.3412486.