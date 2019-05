Anniversario fondazione Lucchese: mozione di Barsanti per installare una targa commemorativa

LUCCA – Una targa commemorativa da installare all’esterno dei locali dove, il 25 maggio del 1905, fu fondata la Lucchese. È ciò che chiede il consigliere di CasaPound Fabio Barsanti, attraverso una mozione protocollata in questi giorni, proprio in vista del centoquattordicesimo anno dalla fondazione della squadra.

“Questa stagione deve assolutamente rimanere nella storia della Lucchese – dichiara il consigliere comunale di CasaPound – perché, di fronte ad uno dei momenti e delle prospettive più buie dell’intera storia della Lucchese, parte della città ha dimostrato vero amore, vero attaccamento ai colori rossoneri attraverso numerose iniziative che abbiamo visto in questi ultimi mesi. Merita di rimanere nella storia anche questa squadra, composta da giocatori che hanno dato il massimo e hanno dimostrato di essere uomini prima che atleti.”

“Chiedo quindi all’Amministrazione di provvedere ad iniziare le pratiche per installare una targa in marmo che celebri il giorno della fondazione della Lucchese Foot-ball Club – prosegue Fabio Barsanti – da porre all’esterno dei locali dell’ex “Pizzicheria Marzetto”, in via S. Lucia dietro il coro di San Michele. Ricordo che nel giorno della ricorrenza dei centodieci anni dalla fondazione, ovvero il 25 maggio 1915, fu tenuta una grande festa in onore della Lucchese proprio in quel punto della città e proprio all’interno dei locali suddetti, dove fu rievocata la firma dell’atto di fondazione che un gruppo di pionieri lucchesi appose quello storico giorno.”

“A quell’iniziativa era presente in prima persona anche il Sindaco Alessandro Tambellini – continua Barsanti – e, proprio in sua presenza, fu apposta simbolicamente una targa provvisoria che recitava così: “Qui, in una giornata di pioggia, il 25 maggio 1905, prese forma il calcio a Lucca, prese forma il sogno che ancora oggi fa battere tanti cuori, naturalmente rossoneri”. Propongo dunque di mantenere fede a quanto fu dichiarato quel giorno – conclude la nota – installando una targa ‘vera’, a memoria della fondazione della nostra Lucchese. Il minimo, dopo una stagione del genere e dopo che l’Amministrazione niente è riuscita a fare per questa squadra, che avrebbe preteso anche di incontrare a due giorni dalla sfida decisiva col Cuneo”.