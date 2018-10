Animazione e colori a la Capannina di Franceschi

FORTE DEI MARMI – Prosegue il ricco calendario a La Capannina di Franceschi. Ottobre, il decimo mese non vuole esser da meno sulla programmazione artistica, tanto da far assaporare ancora quel tipico clima estivo tra le mura dello storico locale.

“ Il nero è definizione, stile, eleganza. Il nero è carattere. Il nero è una lavagna pulita. “

Così proposto lo slogan che vedrà tingersi di nero il pubblico di Sabato 27 Ottobre, con una festa “Total Black” che promuove il colore non colore come unico e comune dress code per un nuovo party a tema.

“Black is Back” il nome del format del marchio di moda Modah, partner dell’evento, che vedrà salire sul celebre palco le “Black Girls” della Double Face – Models & Event Agency, gruppo d’animazione pronto a dimostrare il proprio stile coinvolgendo il pubblico presente con coreografie e balli moderni.

Si preannuncia dunque un altro sabato sera ricco di divertimento e nel pieno sorriso della spensieratezza, da sempre atmosfera tradizionale del concept Capannina.

Inoltre il locale della Famiglia Guidi ha in serbo per la sua affezionata clientela un appuntamento in perfetto stile Capannina, con musica dal vivo e non solo.

In sala centrale apriranno le danze la Live Band Dangerous, per lasciare le redini della pista centrale al Dj Resident Charlie Dee. Al Piano Bar inossidabile la presenza di Stefano Busà e Stefano Natali tra musica, spettacolo e successi di ieri ed oggi.

Il calendario eventi promette molte altre novità, dando appuntamento al 31 Ottobre con lo showcase del “Fenomeno” Italiano: Fabri Fibra. In questa occasione sarà disponibile il servizio ticket online con accesso prioritario all’evento sul sito Liveticket.it o www. lacapanninadifranceschi.com

Come ogni sera dalle ore 21:00 sarà aperto anche il ristorante de La Capannina che offre Menù guidati sia con specialità di Terra che di Mare oltre alla possibilità di organizzare buffet riservati per celebrare compleanni , addii al celibato , nubilato , feste di laurea e molto altro ancora. Spazio come sempre alla musica live, da sempre protagonista a La Capannina.