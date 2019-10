Angela Finocchiaro apre la stagione 2019/2020 del Teatro dell’Olivo

CAMAIORE – Sarà la poliedrica Angela Finocchiaro ad aprire la stagione 2019-2020 del Teatro dell’Olivo organizzata dal Comune di Camaiore in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Domenica 3 novembre alle ore 21.00 il palcoscenico dell’Olivo vedrà l’attrice nei panni di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale alle prese con un viaggio che la porta fino a combattere il suo spaventoso Minotauro. Dal 30 ottobre si apre la prevendita libera dei biglietti per tutti gli spettacoli in programma dopo che si è conclusa la fase riservata agli abbonamenti che ha fatto registrato un nuovo record: sono 136 i tagliandi sottoscritti, lo scorso anno furono 120.

Lo spettacolo

Cosa ci fa Angela Finocchiaro con elmo, corazza, spadone e smartphone davanti all’ingresso del Labirinto di Cnosso? Con la sua stralunata comicità e ironia l’attrice intraprende un viaggio personale nel tempo e nei luoghi mai dimenticati. Dall’infanzia al presente si trova a fare i conti con l’audace scelta di interpretare un eroe che deve affrontare il Minotauro e con esso tutte le sue più grandi paure. In un viaggio visionario e divertente si rivelerà per ciò che davvero è: non l’eroe sfavillante del mondo mitologico classico, ma l’anti-eroina per eccellenza, archetipo dei tanti vizi e delle poche virtù in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Gli episodi autobiografici si rivelano essere anche un pretesto per riflettere su temi importanti a dimostrazione che il riso è sempre stratificato comunque su qualcosa di riflessivo. Una prova d’artista a tutto tondo che si completa con le coreografie originali di Hervé Koubi, talentuoso coreografo della scena internazionale.

Per acquistare i biglietti

Dal 30 ottobre prevendita per tutti gli spettacoli presso Consorzio di Promozione Turistica della Versilia (viale Colombo 127-129, Lido di Camaiore). Orari: lun-mer-gio-ven 10-12:30; sab e dom 10-12:30 / 15:30-18; due ore prima dell’inizio degli spettacoli presso il Teatro dell’Olivo. Per informazioni sui biglietti: Consorzio di Promozione Turistica della Versilia 0584 617766, Comune di Camaiore 0584 986356 / 334.

Prezzi:

platea e palchi centrali: intero € 21 / ridotto € 18; palchi laterali e loggione: intero € 14 / ridotto € 12; carta Studente della Toscana: biglietto ridotto € 8 studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo); riduzioni per i biglietti: “biglietto futuro” under 30, over 65, soci Coop, possessori Carta dello spettatore FTS

Per ulteriori informazioni su biglietti e attività, potete rivolgervi a: Ufficio Cultura del Comune di Camaiore 0584.986356 / 334 – cultura@nullcomune.camaiore.lu.it o consultare il sito ufficiale del Comune di Camaiore e la pagina Facebook del Teatro dell’Olivo.

HO PERSO IL FILO

soggetto Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli

testo Walter Fontana

regia Cristina Pezzoli

coreografie originali Hervé Koubi

con Angela Finocchiaro

e con le Creature del Labirinto: Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito

scene Giacomo Andrico

luci Valerio Alfieri

costumi Manuela Stucchi

musiche di scena Vladimiro Croce

video design Nina Donatini, Etienne Nzi

montaggio video e post-produzione Iacopo Tiscar

puppet e attrezzeria Saverio Galano, Cristiana Maranca

maschere e oggetti di scena realizzati dallo scultore Alessandro Baronio

voce dei quizzoni Diego Paul Galtieri

le musiche del corridoio del tempo e caverna del minotauro sono di Mauro Pagani

produzione Agidi

durata: 1h 30’