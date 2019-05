Andrea Vincenti Swingtet al Caffè delle Mura per un venerdì sera a tutto swing

LUCCA – Sarà una serata travolgente quella di venerdì 31 maggio all’Antico Caffè delle Mura, nel segno dello swing e della musica degli anni Trenta e Quaranta. A esibirsi per il ciclo “Musica al Caffè” sarà infatti Andrea Vincenti Swingtet con la straordinaria partecipazione del sassofonista Fabrizio Desideri. Il concerto avrà inizio alle 22.

Composto da Andrea Vincenti (voce), Tommaso Ceccatelli (chitarra) e Leonardo Gnesi (contrabbasso), il gruppo saprà coinvolgere il pubblico in un viaggio attraverso i grandi successi di un genere che da sempre riesce a entusiasmare con il suo brio e la sua leggerezza. Tra i brani in programma troviamo celeberrimi pezzi italiani come Baciami piccina, Buona sera signorina, Spaghetti a Detroit e classici americani come It don’t mean a thing, Route 66, Hit the road Jack e molti altri.

L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Come sempre è possibile cenare al Caffè delle mura prenotando un tavolo al 334 3412486.