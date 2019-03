Andrea Bocelli ospite d’onore al concerto “Omaggio a Enrico Caruso” a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Andrea Bocelli, seduto in prima fila al concerto “Omaggio a Enrico Caruso”, promosso dall’associazione Amici della musica della Versilia, domenica scorsa nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi.

Una presenza speciale, che ha reso ancora più prezioso l’appuntamento per ricordare il “tenorissimo” per eccellenza, a cui il Comune di Lastra a Signa ha dedicato un museo nella villa che fu la residenza ufficiale del grande artista. Accanto a lui, un’altra eccezionale partecipazione: il nipote di Caruso, Enrico Caruso e per sancire una nuova collaborazione, era ospite di Villa Bertelli il direttore del museo Giampiero Fossi.

Così come non ha voluto mancare il sindaco Bruno Murzi, che ha avuto parole di elogio per il nuovo percorso della Villa, intrapreso dal presidente Ermindo Tucci. Superba, l’interpretazione del tenore Angelo Fiore e del soprano Francesca Maionchi, accompagnati da Alessandro Manetti al pianoforte.