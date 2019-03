Ancora riqualificazione al Forte: nuovo impianto di irrigazione, tappeti erbosi e vasche sul pontile

FORTE DEI MARMI – Proseguono i lavori di riqualificazione nel territorio. L’Amministrazione Comunale intende procedere ad interventi volti a migliorare il decoro urbano partendo dalle due pinete in via Matteotti situate nella zona centrale tra via Spinetti e via Barsanti.

E’ stato consegnato, infatti il lavoro di realizzazione del nuovo impianto di irrigazione nelle pinete “Falcone e Borsellino” e “Vigili del Fuoco” che consentirà da quest’estate di avere un adeguato manto erboso anche in quest’area del paese. Il sistema di irrigazione automatica sarà collegato al pozzo dell’impianto presente nella vicina Piazzetta del Marinaio. In particolare, gli interventi necessari previsti riguardano la realizzazione degli scavi e i necessari ripristini, la fornitura e messa in opera di un’adeguata tubazione ed irrigatori, la realizzazione di un casottino per ricovero dell’impianto di spinta, compreso la fornitura e posa in opera di una pompa autoadescante per una spesa complessiva di 50.0000 euro.

Iniziati anche in Piazza Dante interventi di rigenerazione dei tappeti erbosi effettuati con tran semina composta da graminacee per una superficie di 3200 mq, compresa la semina nelle aree scoperte da prato.

Inoltre, le vasche e le fontane sul Pontile, dopo i lavori di manutenzione sono state riattivate oggi, dopo un’approfondita pulizia e un miglioramento del sistema di erogazione dell’acqua.