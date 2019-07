Ancora posti ai nidi comunali, estesa la scadenza al 31 luglio per l’ingresso a settembre per bambini che hanno compiuto 1 anno

PIETRASANTA – Asili Nido: ancora posti disponibili ai nidi comunali per l’ingresso a settembre 2019. E’ stata infatti prorogata al 31 luglio 2019 la possibilità di iscrivere i bambini che abbiano compiuto 12 mesi ai nidi comunali per l’ammissione a settembre. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che riaprirà una graduatoria straordinaria, i cui esiti verranno resi noti in agosto, per consentire a chi ancora non ha presentato richiesta, di accedere al servizio già da questo settembre. I bambini in graduatoria, quasi un centinaio, sono già stati infatti tutti collocati e restano liberi ancora diversi posti per quelli che abbiano compiuto 1 anno.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune sito in P.zza Matteotti,29 previo eventuale contatto con l’Ufficio Scuola (0584.795305/365). “La nostra amministrazione sa benissimo quanto sia importante per una famiglia dove padre e madre lavorano, e magari dove la presenza dei nonni non è sempre garantita, poter accedere ai servizi essenziali che permettono di conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia – analizza Francesca Bresciani, Assessore alla Pubblica Istruzione – La famiglia è il fulcro della nostra comunità ed è attorno alla famiglia che stiamo costruendo la nostra politica di welfare e servizi. Riusciremo a dare risposte ad altre 15-20 famiglie mettendole così in condizione di anticipare un eventuale ingresso al nido. Il potenziamento dei servizi scolastici ed extra scolastici, insieme all’adeguamento e miglioramento dei plessi – prosegue la Bresciani – è in cima alla lista delle nostre priorità”.

Nel frattempo è stata pubblicata sul sito del Comune di Pietrasanta anche la graduatoria del pacchetto scuola (ex bonus libri). Sono 148 le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Il pacchetto scuola, finanziato dalla Regione Toscana e rivolto ai ragazzi iscritti alle scuole medie e superiori, consente di erogare alle famiglie un contributo per l’acquisto di libri di testo, altro materiale didattico e servizi scolastici. Un contributo importante per molte famiglie pietrasantine che hanno certificato i requisiti attraverso la presentazione dell’Isee al Comune di Pietrasanta.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Pubblica Istruzione, rivolgendosi a: (tel. 0584/795305-387 e-mail: ufficioscuola@nullcomune.pietrasanta.lu.it