Ancora lavori a Capannori per la fognatura: ecco gli interventi da lunedì 10

CAPANNORI – Stanno proseguendo i lavori per la realizzazione della nuova fognatura nel centro di Capannori da parte di Acque spa e in vista dell’avanzamento dei lavori e il conseguente spostamento del cantiere, da lunedì 10 settembre a domenica 23 settembre saranno istituite alcune modiche per alcune viabilità.

In particolare sono previsti: l’istituzione di senso unico provvisorio di circolazione sulla corsia di marcia, direzione sud, di via del Popolo, nel tratto compreso tra Piazza Don Cesare Stefani e l’intersezione con la via Romana; l’istituzione di senso unico provvisorio di circolazione sulla corsia di marcia, direzione sud, di via Carlo Piaggia; istituzione di divieto di fermata e di sosta, su ambo i lati, con rimozione coatta sulla via del Popolo, nel tratto compreso tra Piazza Don Cesare Stefani e l’intersezione con la via Romana e su via Carlo Piaggia; istituzione di divieto di transito sulla via Romana, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via dei Colombini e l’intersezione con via Romana, eccetto residenti e accesso parcheggi; istituzione di obbligo di svolta a destra direzione sud, sulla via Romana, all’intersezione con via Carlo Piaggia. I mezzi che transitano sulla via Romana provenienti da Porcari possono raggiungere la zona del Comune transitando da via dei Colombini.