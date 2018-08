“AnCora in piedi” – Parte la campagna abbonamenti 2918/19 per i tifosi rossoneri

LUCCA – La A.S. Lucchese Libertas è lieta di annunciare che a partire da lunedì 20 agosto prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19, caratterizzata da una prima fase di vendita (fino a giovedì 23 agosto) con prezzi e tariffe speciali in tutti i settori. Si allega locandina con i prezzi ufficiali e si riportano di seguito gli orari che la biglietteria sotto la tribuna coperta dello Stadio Porta Elisa osserverà nei prossimi giorni:

lunedì 20 agosto (special price): orario 16 – 19

martedì 21 agosto (special price): orario 16 – 19

mercoledì 22 agosto (special price): orario 16 – 19

giovedì 23 agosto (special price): orario 16 – 19

Si precisa inoltre che il rateo degli abbonamenti è di 17 gare casalinghe e che il diritto di prelazione per la propria postazione sarà in vigore per tutta la campagna. Giorni di apertura ed orari della biglietteria per la vendita degli abbonamenti a tariffa ordinaria saranno comunicati dalla società durante la prossima settimana.