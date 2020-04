Ancora donazioni al “Versilia”: il ringraziamento della direzione ospedaliera e del personale

LIDO DI CAMAIORE – Il direttore dell’ospedale Versilia Giacomo Corsini e tutti i suoi collaboratori, insieme a tutto il personale sanitario, esprimono un sincero ringraziamento a tutte le persone, le società ed i gruppi che stanno effettuando donazioni alla struttura ospedaliera.

Ecco alcuni degli ultimi doni recapitati nelle ultime ore nei vari reparti.

Intanto oggi (10 aprile) l’Unione Italiana Ciechi di Lucca ha effettuato una gradita donazione all’Oculistica del “Versilia” diretta dal dottor Andrea Vento. La signora Tiziana, segretaria dell’associazione, si è presentata con numerose mascherine FP3 e detergenti per le mani, materiale utilissimo che verrà usato dal personale sanitario per visitare i pazienti che afferiscono al reparto anche in questa emergenza Coronavirus.

“Da anni – evidenzia il dottor Vento – abbiamo una proficua collaborazione con l’Unione Ciechi tramite l’amico presidente Massimo Diodati. Questa donazione giunge a proposito, in un momento difficile per tutti. Ringrazio quindi l’associazione per l’aiuto concreto che ci fornisce”.

“Voglio anche aggiungere – sottolinea il primario – che da un mese nel nostro reparto è presente un nuovo ecografo oculare, uno strumento di ultima generazione che ne sostituisce uno ormai poco performante. Appena l’emergenza sarà finita saremo quindi in grado di aprire il servizio di ecografia oculare, utilissimo per lo studio di patologie del bulbo oculare quali emorragie vitreali, distacchi di retina e tumori coroideali. Ringraziamo la direzione aziendale per questo acquisto che implementa notevolmente la capacità diagnostica del nostro reparto”.

Un ringraziamento speciale da parte di tutto il personale va poi alla pizzeria “Manè sul mare” ed a Zona Market di via di Montramito (che ha donato gli ingredienti), le quali nella serata del 9 aprile hanno fatto avere a vari reparti dell’ospedale “Versilia”, in particolare l’area medica Covid e no Covid, ben 15 metri di pizza. Gli operatori hanno molto apprezzato questo dono, fatto davvero con il cuore, che ha permesso loro di trascorrere qualche momento di relax gustando un’ottima pizza.

Una golosa donazione è poi arrivata dalla pasticceria Nilo’s e Dolce Luni che hanno fatto avere alla Centrale Operativa 118 “Alta Toscana” un pensiero “dolce” e meraviglioso: un grande uovo di cioccolata per una Pasqua un po’ particolare, in un momento gli operatori di tutti i livelli sono impegnati a ritmi elevati in questa emergenza Coronavirus.

Un ringraziamento speciale inoltre all’Ordine dei Medici di Lucca che ha donato mascherine a 118, Rianimazione e Cardiologia, all’associazione Piccole Stelle, ad AIDO, FOSBER, SALOV, CAFFAREL, Caffe’ CORSINI, PER TE DONNA, Fondazione Bocelli, ERSU, SAVEMA, Lions Club Prato, Lions Club Viareggio, Leo Club Viareggio Versilia, Piscina Comunale Massarosa, Comitato Capezzano Monte, Paninoteca Adone, Fauzia e anche altri privati cittadini e negozianti, che hanno effettuato importanti e graditissime donazioni in questi ultimi giorni.