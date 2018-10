Ancora aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di italiano per donne straniere a Capannori

CAPANNORI – C’è tempo fino al prossimo 30 ottobre per iscriversi ai corsi di italiano gratuiti per donne straniere che vivono sul territorio. Il corso promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione di Lucca e l’associazione ‘Itaca’ è suddiviso in gruppi diversificati a seconda del livello di conoscenza della lingua da parte delle allieve

Le lezioni si svolgeranno a partire dal prossimo 6 novembre ogni martedì e giovedì dalle 9.45 alle 11.15 nei locali della parrocchia di Capannori in via Carlo Piaggia. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi allo Sportello immigrati del Comune (il lunedì dalle 15.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 13.30).

Per le donne residenti del territorio impossibilitate a raggiungere la sede dei corsi è previsto un servizio di trasporto. A disposizione ci sarà anche un servizio gratuito di baby sitting.

Per informazioni: ufficio cultura tel 0583/428800 email immigrazione@nullcomune.capannori.lu.it.